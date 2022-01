Das alte Straßenbahndepot im Chemnitzer Stadtteil Kappel wird bis zum Kulturhauptstadtjahr 2025 zum "Garagen-Campus" umgebaut. Auf einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern - das entspricht etwa der Fläche von fünf Fußballfeldern stehen sieben teilweise sanierungsbedürftige Gebäude. In den kommenden drei Jahren soll hier ein Kultur - und Begegnungsort entstehen, auf dem Wirtschaft, Kultur, Handwerk und Wissenschaft zusammengeführt werden sollen. Mit regionalen Akteuren und Chemnitzer Bürgern hat die Agentur "Age of Artists" dazu in den vergangenen Monaten ein Konzept entwickelt, das am Donnerstagabend vorgestellt wurde. Projektkoordinatorin Tina Winkel hat dazu Chemnitzerinnen und Chemnitzer eingebunden. "Wir haben mit etwa 500 Menschen gesprochen und mehr als 250 davon haben uns auf dem Gelände besucht. Es gab diverse Führungen für Gruppen, meist in Verbindung mit Gesprächsrunden im Nachhinein oder auch thematischen Workshops". Dabei hätten Themen wie Bildung, Ernährung, Nachbarschaft, Digitalität, Mobilität und Inklusion Im Mittelpunkt gestanden.