Dass die Stadt überhaupt die Möglichkeiten zur Vorsorge hat, ist auch ein glücklicher Zufall. "Wir haben seit Januar wieder stadteigene Stadtwerke", sagt Schmidt. Diese wurden vor rund 20 Jahren an den Energiedienstleister Envia abgegeben und nun zurückgekauft. "Zum Glück wurden vor über 20 Jahren drei große, unterirdische Öltanks angeschafft, die die Envia die ganze Zeit gewartet hat." In diesen Tanks könne nun das eingekaufte Heizöl gelagert werden.

Rund 2.000 Haushalte in der Stadt sind an das Fernwärmenetz angeschlossen und könnten so im Winter mit dem Heizöl versorgt werden. Von den restlichen 4.500 Haushalten seien auch einige mit eigenen Öfen ausgestattet, so der Oberbürgermeister. "Natürlich haben wir auch einen Plan für diejenigen gemacht, die im Notfall nicht heizen könnten", so Schmidt. Diese müssen allerdings dem Plan zufolge ihr Zuhause verlassen.