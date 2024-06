Bildrechte: L. Müller

Tarifstreit mit der GDL Weiterer Streik bei City-Bahn Chemnitz

Hauptinhalt

07. Juni 2024, 01:47 Uhr

Die Gewerkschaft GDL will am kommenden Wochenende erneut die Chemnitzer City-Bahn bestreiken. Wie die GDL und das Verkehrsunternehmen mitteilten, soll der Streik bereits am Freitagnachmittag beginnen.