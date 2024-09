Gedenkplatte Chemnitz ehrt Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller

Trainerlegende Jutta Müller ist in ihrer Heimatstadt Chemnitz eine besondere Ehre zuteil geworden. Seit Sonntag erinnert eine Gedenkplatte auf dem "Walk of Fame" am Roten Turm an die verstorbene Eiskunstlauftrainerin. Initiiert wurde die Aktion vom Rotary-Club Chemnitz. Die Laudatio hielt Tochter Gabriele Seyfert. Sie finde es sehr schön, dass ihre Mutter so geehrt werde und auch die Eishalle ihren Namen trage. Es brauche solche Ikonen, um die Jugend zu inspirieren, betonte Gabriele Seyfert.