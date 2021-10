Mit dieser Tafel wird an das junge Opfer rechter Gewalt in Hohenstein-Ernstthal erinnert. Unbekannte haben den Erinnerungsstein jetzt zerstört.

Mit dieser Tafel wird an das junge Opfer rechter Gewalt in Hohenstein-Ernstthal erinnert. Unbekannte haben den Erinnerungsstein jetzt zerstört.

Mit dieser Tafel wird an das junge Opfer rechter Gewalt in Hohenstein-Ernstthal erinnert. Unbekannte haben den Erinnerungsstein jetzt zerstört. Bildrechte: privat

In Hohenstein-Ernstthal im Kreis Zwickau ist eine Gedenktafel für ein Opfer rechter Gewalt geschändet worden. Es handelt sich um den Gedenkstein zu Ehren des Jugendlichen Patrick Thürmer, der 1999 nach einem Angriff von Neonazis starb. Wie das Bündnis Chemnitz Nazifrei am Dienstag twitterte, wurde die Gedenktafel zerschlagen. Der Gedenkstein war vor sechs Jahren eingeweiht worden. Erst vor einer Woche hatten rund 100 Menschen in Hohenstein-Ernstthal an den gewaltsamen Tod Patrick Thürmers erinnert.