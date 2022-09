Die Stadt Chemnitz hat zum Ausgleich geringerer Einnahmen wegen der Corona-Pandemie vom Freistaat Sachsen 6,5 Millionen Euro erhalten. Das Geld soll in laufende und neue Projekte und Bauvorhaben investiert werden. "Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es uns, auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten Vorhaben umzusetzen", sagt Oberbürgermeister Sven Schulze. "Auch können wir mit diesen Geldern Baukostensteigerungen in bestimmten Projekten auffangen und diese so schneller fertigstellen."