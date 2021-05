Die Nachfahren "derer von Einsiedel", zu deren Besitz auch das Schloss Wolkenburg gehört hat, haben der Stadt Limbach-Oberfrohna 2019 ihre Gemäldesammlung vermacht. Nach gründlicher Restaurierung sind nun 22 Gemälde aus der Porträtsammlung der Familie von Einsiedel wieder an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Barbara Wiegand-Stempel, Leiterin der Städtischen Museen Limbach-Oberfrohna, hat die Bilder ausgesucht. "Wir haben die Bilder der Porträt- oder Ahnengalerie ausgesucht, die dann auch hier gezeigt werden sollen." Alle Bilder seien überarbeitet und gesichert worden. "Zwei Bilder sind restauriert worden, sodass sie in einem Zustand sind, in dem wir sie zeigen können."

In seinem Atelier in Altenburg hat Restaurator Johannes Schaefer in wochenlanger Geduldsarbeit die Fehlstellen im Portraitbildnis des Heinrich von Einsiedel retuschiert. Mit feinen Pinselstrichen hat er Wasserfarben auf die gekittete Oberfläche aufgetragen, bis das Ölgemälde wieder in altem Glanz erstrahlt. "Für uns ist es heute wichtig, dass wir Materialien einsetzen, die sehr alterungsbeständig sind, die nicht verdunkeln, nicht vergilben, aber auch wieder löslich sind." Die Reversibilität sei ganz wichtig, damit auch spätere Generationen mit dieser Restaurierung umgehen und die Retusche notfalls wieder entfernen könnten.