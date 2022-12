Unscheinbar an einem Gasthaus in der Fabrikstraße unweit der Bierbrücke verbirgt sich der Eingang zu den Chemnitzer Gewölben. Jessica Grünzig, Schatzmeisterin des Vereins "Chemnitzer Gewölbe", und Bärbel Braune, Vereinsmitglied, begrüßen die Besucher in einem Kellervorraum. Im Vergleich zur Außentemperatur, die bei etwa minus ein Grad Celsius liegt, fühlt sich der Keller wesentlich wärmer an.

In einem Gang mit weißer Kalkschicht kommt Braune auf den Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Damals seien die Keller zu Luftschutzbunkern umfunktioniert worden. "Wir haben einer der Gänge wieder genauso hergerichtet, auch mit Nottoiletten und der Kalkschicht an den Wänden", erzählt sie. Am 5. März 1945, der Nacht, in der der schlimmste Bombenangriff auf Chemnitz stattfand, hätten 2.200 Personen in diesem Bereich der Gewölbe Schutz gesucht. "Ausgelegt waren die Keller für 560 Personen", so Braune. Überlebt hätten alle nur durch die gute Belüftung und die Nähe des großen Saals. "In anderen Bereichen der Keller sind aber auch Menschen erstickt."