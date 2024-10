Das Kunstwerk wird bis zum 9. März 2025 in Chemnitz zu sehen sein. Zunächst steht sie auf dem Chemnitzer Theaterplatz, ab Anfang Januar 2025 wird sie in den Moritzpark umziehen. Dazu gibt es ein begleitendes Rahmenprogramm mit Vorträgen, Ausstellungen, Gottesdiensten und Gesprächsformaten an verschiedenen Plätzen in Chemnitz.