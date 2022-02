Mikwe Mikwe (hebr. zusammenfließen) bezeichnet sowohl das Gebäude für das rituelle Tauchbad in einer jüdischen Gemeinde als auch dieses Tauchbad selbst.

Der Bau der Mikwe, Menge und Herkunft des Wassers sind genau geregelt. So muss die Mikwe mindestens 750 Liter Wasser natürlicher Herkunft, also Regen-, Schnee-, Eis-, Fluss-, See- oder Meerwasser, enthalten, weshalb sie oft auf dem Niveau des Grundwassers angelegt wird.

Der Zweck der Mikwe ist nicht das Erlangen hygienischer, sondern allein das ritueller Reinheit. Als rituell unrein gilt nach jüdischer Tradition zum Beispiel Blut oder das Berühren von Toten. Die körperliche Reinheit hängt untrennbar mit der geistigen Reinheit zusammen.



Eine spezielle Form der Mikwe war die sogenannten Kellermikwe. Sie entstand im Zuge der Einweisung der Juden in getrennte Wohnviertel nach den Pestpogromen im 14. Jahrhundert. In versteckten Lagen grub man vom Keller eines Wohnhauses enge Schächte bis auf das Grundwasserniveau und hob dort ein nur badewannengroßes Tauchbecken aus. Jüdische Gemeinde zu Berlin / Projekt Judentum