Mit Kunst gegen Schmierereien: An der Fußgängerunterführung Dresdner Straße des Chemnitzer Hauptbahnhofes entsteht derzeit ein neues Wandbild. Es zeigt historische und aktuelle Chemnitzer Gebäude und Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen.



Mit dem Graffito wolle man das Gebiet aufwerten und wilde Schmierereien verhindern, sagte der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes Martin Reinhold bei einem Vor-Ort-Termin am Dienstag. "Bisher haben wir die Erfahrung, dass es funktioniert", so Reinhold. "Wir haben in der Stadt auch schon Steuerschränke mit Graffiti ausgestattet und erfahren, dass das so wertgeschätzt wird." Das neue Graffito sei "echt super geworden", freut sich der Amtsleiter.