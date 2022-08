Nach der Flucht eines Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Waldheim sucht die Polizei nach dem 31-Jährigen. Der Mann sei wegen zweifachen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe verurteilt, die er bis 2024 zu verbüßen habe, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mit. Jedoch sei er am Freitag nicht von einem Ausgang, bei dem er ohne Begleitung unterwegs war, zurückgekehrt. Seit Freitagabend wird deswegen umfangreich nach dem Mann gesucht. Dabei wurden den Angaben zufolge auch ein Fährtensuchhund und ein Personenspürhund eingesetzt. Möglicherweise sei er per Zug von Waldheim nach Chemnitz gefahren, hieß es. Auf dem dortigen Hauptbahnhof verliere sich die Spur.