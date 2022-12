Die Chemnitzer Polizei hat einen mutmaßlichen Entführer verhaftet. Bei dem Opfer soll es sich nach Polizeiangaben um seine, von ihm getrennt lebende 22 Jahre jüngere Ehefrau handeln. Scheinbar konnte die Frau den 47-Jährigen dazu bringen, sich auf einem Polizeirevier zu melden. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus , Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.

Der in Bayern lebende, ukrainische Staatsbürger soll seine 25-jährige Ehefrau - ebenfalls Ukrainierin - gegen ihren Willen in ein Auto verfrachtet haben und mit ihr nach Polen gefahren sein. Dort soll er der Frau mehrere Verletzungen zugefügt haben. Genauere Details hierzu wollte die Polizei am Dienstag mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht bekanntgeben.

Zwei Tage vor Weihnachten hatte die Polizeidirektion Chemnitz öffentlich um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 25-jährigen Ukrainerin gebeten. Sie wurde zum letzten Mal am Morgen des 22. Dezembers in Chemnitz gesehen. Am frühen Freitagabend bis in die Nacht zu Heilgabend verdichteten sich laut Polizei die Hinweise, dass der Ehemann der vermissten Frau etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte.