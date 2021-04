Nach sexuellen Übergriffen auf zwei junge Frauen in Chemnitz ist ein Tatverdächtiger in Haft. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 29-Jährigen erlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung und versuchten sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen ermittelt.

Der 29-Jährige steht unter dem Verdacht, am Mittwoch eine junge Frau in den Keller eines Mehrfamilienhauses gedrängt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben. Als ein Hausbewohner in den Keller kam, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete. Nur einen Tag später soll der 29-jährige mutmaßliche Täter eine Jugendliche in ihre Wohnung gedrängt und versucht haben, sich an ihr zu vergreifen. Weil die Jugendliche sich wehrte und schrie, verschwand der Täter.