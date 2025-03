Nach dem Vorfall mit einer Schwerverletzten am Chemnitzer Hauptbahnhof ist gegen eine 40-Jährige Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Die Frau wurde nach der Vorführung im Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf versuchte Tötung ermittelt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat am Sonntagnachmittag an einer Bushaltestelle am Chemnitzer Hauptbahnhof. Dort waren demnach drei Frauen in Streit geraten. Dabei soll die 40-Jährige eine 67-Jährige vor einen ankommenden Bus gestoßen haben.