Es leuchtet mal wieder im großen Oberlichtsaal der Kunstsammlungen sowie in weiteren Räumen – revolutionär und farbig im Geschmack der 1920er und 30er, gefasst in die expressiven Formensprachen Alexej von Jawlenskys oder Karl Schmidt-Rottluffs, letzterer geboren in Rottluff, heute Stadtteil von Chemnitz, Mitbegründer der "Brücke", und Hausheiliger am Theaterplatz.