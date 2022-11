In diesem Artikel:

Der Reisende am Bahnhof Chemnitz eilt hastig vorüber, ohne zu bemerken, dass über seinem Kopf schon kräftig Energie gespart wird. Die Deutsche Bahn hat am Freitag darüber informiert, wie das Unternehmen bei der Beleuchtung des Chemnitzer Hauptbahnhofes, aber auch vieler anderer Bahnhöfe, Energie spart.

Demnach habe der Konzern in den vergangenen drei Jahren am Chemnitzer Hauptbahnhof circa 180.000 Euro investiert, um den Bahnhof energieeffizienter zu machen. 350 veraltete Leuchten wurden gegen LED-Leuchten getauscht. Außerdem seien die neuen Leuchten wesentlich wartungsfreundlicher, sagt Bahnhofsmanagerin Ute Stuhr. "Die neuen Leuchten haben die doppelte Lebensdauer." Sie werden nach vier bis acht Jahren getauscht. Früher mussten wir das nach zwei bis vier Jahren tun." Das spare auch an anderer Stelle Kosten und Zeit.