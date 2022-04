Chemnitzer Hauptbahnhof geht bis Donnerstagfrüh vom Netz

Am Mittwochvormittag wird der Chemnitzer Hauptbahnhof vom Zugverkehr abgekoppelt. Reisende müssen sich von 11 Uhr an bis gegen Mitternacht auf Schienenersatzverkehr einrichten. Grund für die Sperrung des Hauptbahnhofes und die Zugausfälle sind Modernisierungsarbeiten. So wird nach Angaben des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) die Software des elektronischen Stellwerkes erneuert. Mit Betriebsbeginn am Donnerstag sollen die Züge wieder fahren.