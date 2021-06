Ein Mehrfamilienhaus in Lugau im Erzgebirgskreis ist in der Nacht zum Donnerstag durch einen Brand unbewohnbar geworden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Der 39 Jahre alte Mieter der Dachwohnung sowie alle weiteren fünf Mietparteien konnten das Haus unverletzt verlassen.