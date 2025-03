Auf der Streichliste standen auch die Bürgerplattformen. Sie setzen sich für bessere Lebensbedingungen in den Stadtteilen ein und ermöglichen Bürgern die Umsetzung eigener Projekte. Laut der Verwaltungsvorlage sollte die Finanzierung abgeschafft werden. Die Fraktionen der SPD, Linken, CDU/FDP und die Grünen reichten einen gemeinsamen Änderungsantrag ein, der mehrheitlich angenommen wurde. Nun wird die Finanzierung der Bürgerplattformen zwar reduziert, aber nicht komplett eingestellt.

Auch ein Stellenabbau in der Verwaltung und den kommunalen Kitas wurde diskutiert. Dabei ging es den Stadträten bei den Kitas vor allem um den Personalschlüssel und die Qualität der Betreuung. Eine Stellenreduzierung wurde mit 32 zu 21 Stimmen abgelehnt.

Anders sieht es bei der Stellenreduzierung in der Verwaltung aus. Diese wurde mit 41 zu 13 Stimmen angenommen. Allerdings wurde vorab über ein Schreiben des Betriebsrates der Beschäftigten zu möglichen Auswirkungen auf Antragswartezeiten und Überlastungen in den Ämtern diskutiert. Kämmerer Ralf Burghart (CDU) versprach einen Stellenabbau mit Augenmaß, der nicht pauschal in Zahlen für jedes einzelne Amt münden solle.