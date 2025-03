Der Chemnitzer Stadtrat muss am Mittwoch über ein umfangreiches Sparpaket entscheiden. Nachdem die Sitzung für den Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 mehrmals verschoben wurde, sollen nun Beschlüsse gefasst werden. Der Haushalt weist nach Angaben der Stadt Chemnitz für 2025 ein Defizit von rund 60 Millionen Euro und für 2026 von 113 Millionen Euro auf. "Die Stadt Chemnitz befindet sich, wie nahezu alle sächsischen Kommunen, in einer sehr schwierigen Haushaltssituation", so die Stadtverwaltung.