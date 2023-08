Echtes Dampflokfeeling vermitteln Führerstandsmitfahrten auf Dampflokomotiven. Auch die Feldbahn ist in Betrieb. Das Befehlsstellwerk und die Seilablaufanlage des ehemaligen Rangierbahnhofes können ebenfalls besichtigt werden. Für die Fans der kleinen Eisenbahn gibt es eine Modellbahnbörse. An beiden Tagen fahren zudem Sonderzüge unter Dampf nach Hetzdorf.

In diesem Jahr ist auch die Dampflok 95 1027 aus Blankenburg zu Gast. Sie feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag und hat in ihrem ersten Leben schon mehr als zwei Millionen Kilometer unter die Räder genommen. Auch die Güterzuglokomotive 50 3616 macht nach ihrer umfangreichen Reparatur in Meiningen Station in Chemnitz, bevor sie am Sonntag wieder nach Hause ins erzgebirgische Schwarzenberg dampft.