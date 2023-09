Motorenheizkraftwerk Chemnitz Seit 2019 sind in den Chemnitzer Stadtteilen Furth und Altchemnitz zwei Motorenheizkraftwerke errichtet worden.

Die sieben Motormodule in Furth erzeugen eine thermische Leistung von etwa 80 Megawatt und eine elektrische Leistung von etwa 88 Megawatt.

Die typgleiche Anlage in Altchemnitz besteht aus fünf Modulen und erreicht eine thermische Leistung in Höhe von etwa 57 Megawatt und eine elektrische Leistung von etwa 63 Megawatt.

Die beiden Anlagen sollen ab Anfang 2024 die Kohle als Energieträger bei Eins Energie vollständig ablösen. Quelle: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG