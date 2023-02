Das Umweltamt leitet die Helfer an, sodass sie die sieben häufigsten in Chemnitz vorkommenden Arten selbst bestimmen können.

Krötenwanderung Im Vorfrühling, wenn es nachts nicht kälter als fünf Grad wird, beginnt die Zeit der Krötenwanderung. Die Amphibien wandern dann zu dem Gewässer, in dem sie selbst geboren wurden. Ihren Weg finden sie mit Hilfe ihres Instinkts. Sie orientieren sich auch an Mond und Sternen, Gerüchen und Geräuschen. Um ein sicherses Überqueren von Straßen zu ermöglichen, werden vielerorts mobile Krötenzäune aufgestellt. Bundesamt für Naturschutz

Die fünf wichtigsten Standorte der mobilen Krötenzäune befinden sich an der Weigandstraße im Stadtteil Rabenstein, an der Salzstraße in Schloßchemnitz, an der Eubaer Straße, an der Fraunhoferstraße und am Gymnasium Einsiedel. Weitere Standorte können telefonisch bei der Naturschutzbehörde erfragt werden.