Die vergangene Woche steckt der Politikerin Kathrin Kuhfuß (Bündnis 90/Die Grünen) noch in den Gliedern. Eine zweitägige Reise mit einem Hilfstransport in die Ukraine und die Rückfahrt mit mehr als 90 geflüchteten Frauen und Kindern war nicht nur körperlich, sondern auch emotional aufreibend. Gemeinsam mit Susanne Schaper (Die Linke), die ebenso wie Kuhfuß im Chemnitzer Stadtrat und im Landtag sitzt, hat sie den Hilfstransport zur polnisch-ukrainische Grenze organisiert. Zuvor hatten sie Spenden für die Aufnahmeeinrichtungen in der polnischen Grenzstadt Zamość gesammelt, sagt Kathleen Kuhfuß. "Neben Hygienematerial und Unterwäsche haben wir eine große Lieferung an Bettwäsche, Handtüchern, Waschmittel und Schlafsäcken für ein Kinderheim im ukrainischen Lwiw über die Grenze gebracht." Sie seien allen sehr dankbar, die ehrenamtlich geholfen oder Sachen gespendet hätten.