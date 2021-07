"Wir waren in den letzten 19 Jahren dreimal von so genannten Jahrhunderthochwassern betroffen: 2002, 2010 und 2013", sagte Sven Schulze, Oberbürgermeister von Chemnitz, am Mittwoch in einer Stadtratssitzung. Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz solle nun zum Anlass genommen werden, das Hochwasserschutzkonzept der Stadt noch einmal zu überprüfen.

Der Freistaat Sachsen und die Stadtverwaltung haben in den letzten Jahren die Schutzvorkehrungen entlang besonders kritischer Bereiche der Flüsse Chemnitz, Würschnitz und Zwönitz erhöht. Auch kleinere Bäche wurden berücksichtigt. An der Würschnitz in Harthau sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen.

Starkregengefährdungsklassen nach GDV Gefährdungsklasse 1 - geringe Gefährdung

Gebäude liegt auf einer Kuppe oder am oberen Bereich eines Hangs



Gefährdungsklasse 2 - mittlere Gefährdung

Gebäude liegt in der Ebene oder im unteren/mitteleren Bereich eines Hangs, aber nicht in der Nähe eines Bachs



Gefährdungsklasse 3 - hohe Gefährdung

Gebäude liegt im Tal oder in der Nähe eines Bachs

Chemnitz prüft Nachrüstung von Sirenen

An den Flussläufen Würschnitz, Zwönitz und Chemnitz gibt es laut Angaben der Stadt zwölf modernisierte Sirenen mit Lautsprecherdurchsagen, die nach den letzten Hochwassern angeschafft wurden. Zusätzlich gibt es in verschiedenen Stadtteilen sechs Motorsirenen. "Nach der Situation in Westdeutschland überprüfen wir, ob wir gegebenenfalls an einigen Stellen noch analoge, klassische Sirenen oder Lautsprecherdurchsagen nachrüsten", so Pressesprecher Matthias Nowak. "Gleichzeitig gibt es Überlegungen, ob man vor allem für die Innenstadt die Anzeigen und Lautsprecher der CVAG für so etwas benutzen kann."