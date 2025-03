In Chemnitz hat ein Hund zwei Schafe gerissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff der Hund am Freitagnachmittag eine Schafherde mit 31 Tieren auf einem gesicherten Gelände an. Demnach biss er einem trächtigen Schaf mehrfach in den Kopf, einem anderen in den Hals.

