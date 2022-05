Kulturhauptstadt 2025 "Chapeau!" - Hutfestival in Chemnitz lockt tausende Besucher in die Innenstadt

Hauptinhalt

Seit fünf Jahren gibt es das Hutfestival in Chemnitz, bei dem an verschiedenen Stellen der Innenstadt Straßenkünstler ihr Können zeigen. "Chapeau Chemnitz!" lautet das Motto - ein Zeichen der Wertschätzung. Das Festival lockt vom 27. bis 29. Mai nicht nur Hutträger in die Chemnitzer City.