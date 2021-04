Der Deutsche Bahnkunden-Verband sieht die mögliche Wiederanbindung von Chemnitz an das Fernbahnnetz zwiespältig. Zwar begrüße man grundsätzlich das Angebot mit Blick auf die Reisenden, gleichzeitig könnte es jedoch eine bedenkliche Entwicklung einleiten. Wie der Verband mitteilte, kauft der Freistaat Sachsen im konkreten Fall einen Fernverkehr vom Bund ein, den dieser eigentlich gesetzlich stellen müsse. Man sehe die Gefahr, dass der Bund so auf Kosten der Länder spart.

Die Vereinbarung zwischen Zweckverband und Ministerium regelt die Anforderungen an die Verbindung. In seiner Bekanntmachung legt der VMS unter anderem folgende Kriterien fest, die Verkehrsunternehmen bei ihrer Bewerbung beachten müssen:



- Laufzeit von Juni 2022 bis 2028

- Berlin und der Internationale Flughafen BER müssen ohne Umsteigen erreichbar sein

- mindestens zwei tägliche Verbindungen in beide Richtungen

- Anerkennung von Nahverkehrstarifen für Verbindungen innerhalb Sachsens