In Chemnitz in den Zug steigen und direkt im Terminal der Flughafens Berlin-Brandenburg aussteigen - das ist ab Juni möglich. Bildrechte: dpa

Die Fahrzeit von Chemnitz nach Berlin verändert sich im Vergleich zum aktuellen Fahrplan nicht wesentlich. Zurzeit brauchen Fahrgäste ebenfalls drei Stunden bis Berlin Hauptbahnhof, müssen allerdings beim Umstieg in Leipzig eine Dreiviertelstunde warten. Von Berlin dauert es noch rund drei Stunden bis Warnemünde. In der Gegenrichtung verkehren die Züge täglich ab Warnemünde um 13:52 Uhr und 15:52 Uhr über Rostock, ab Berlin 16:26 Uhr und 18:26 Uhr und erreichen Chemnitz gegen 19:30 Uhr beziehungsweise 21:30 Uhr.

"Wir erwarten am Sonntag viele Fahrgäste", sagte Mathias Korda vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) vor dem Start des ersten IC. Anlässlich der ersten Intercityfahrt wird ein Fotowettbewerb veranstaltet. Schnappschüsse von der ersten Fahrt können an den VMS-Facebook-Kanal oder per Mail an presse@vms.de geschickt werden. "Wir suchen die schönsten aus und prämieren sie", so Korda.