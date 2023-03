IHK-Umfrage Lieferkettengesetz bringt Unternehmen aus Mittelsachsen in Haftungszwänge

Das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz, ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten. Hierzu gehören beispielsweise der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne ebenso wie der Schutz der Umwelt. Davon profitieren die Menschen in den Lieferketten, Unternehmen und auch die Konsumenten. Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales