Am Sonnabend sind in der Chemnitzer Innenstadt Schilder mit der Aufschrift "Überwachungsfreie Zone" und einer durchgestrichenen Kamera aufgetaucht. Sie wurden vor dem Karl-Marx-Monument, am Roten Turm und auf dem Markt angebracht. Um die Schilder war mit auffälligen gelben Streifen eine etwa drei mal fünf Meter große Fläche markiert, auf der "aufgrund neuer Datenschutzbestimmungen der Stadt Chemnitz nicht mehr videoüberwacht" werde. Die Schilder trugen zudem die Logos der Stadt Chemnitz, der sächsischen Polizei und der Chemnitzer Verkehrs-AG.