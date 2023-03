Die Idee zum Klang-Licht-Festival "Illuminarium" kommt von den Veranstaltern der Chemnitzer Filmnächte. Deren Projektleiter Michael Claus will damit den den schönen, doch oft auch gähnend leeren Theaterplatz in Chemnitz neu beleben. "Ich denke, jede Kulturveranstaltung, die stattfindet, Menschen zusammenbringt und was auslöst, ist wichtig", sagt Claus. "Wir wollen ein Angebot machen. Alle sind eingeladen, das wahrzunehmen und die Vielfältigkeit zu erkunden, die wir bieten."