In Sachsen wurden mit Beginn des Oktober alle Impfzentren geschlossen. Vergangenen Donnerstag waren die Einrichtungen in Chemnitz, Treuen, Annaberg, Borna, Leipzig, Mittweida und Pirna zum letzten Mal geöffnet. Im Freistaat sollen Impfungen bei den Haus- und Betriebsärzten, in Krankenhäusern oder durch mobile Impfteams erfolgen. Bis zum 1. Oktober waren in Sachsen laut Sozialministerium rund 55 Prozent der Menschen vollständig geimpft - der Freistaat bleibt damit bundesweit Schlusslicht.