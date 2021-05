Der Burger ist jedoch keine Eigenentwicklung des Studentenwerks, sondern stammt von der Osnabrücker Firma Bugfoundation. Dort rühmt man sich, bereits 2018 als erstes Unternehmen einen Insekten- Burger in deutsche Supermärkte gebracht zu haben. In anderen Ländern seien Insekten als Nahrungsmittel ganz normal, heißt es aus dem Unternehmen.

Andere sächsische Studentenwerke sind in Sachen Insekten auf den Mensatellern eher zurückhaltend. Er sehe derzeit nicht den richtigen Zeitpunkt für solche Angebote, erklärt Udo Lehmann, der Leiter des Geschäftsbereichs Hochschulgastronomie in Dresden. Dazu brauche es viel Kommunikation mit den Gästen. Wenn wieder Normalbetrieb herrsche, könne aber ein solcher Test starten.

Auch in den Leipziger Mensen des Studentenwerks sind bisher noch keine Insekten serviert worden, erklärt Sprecher Michael Mohr. Dort hat man aber bereits über die Senkung der CO²-Bilanz nachgedacht. Am 22. April, dem Earthday, habe man Rezepte bevorzugt, die im Vergleich zu Standardgerichten weniger als die Hälfte Kohlendioxid verursachen. Daher wurden an diesem Tag Rindfleisch und Reis aussortiert, weil sie als besonders klimaschädlich gelten. Auch Milchprodukte wurden reduziert. Generell sei das Speisenangebot jedoch ein emotionales Thema, betont Mohr. "Am Ende entscheidet der Kunde."