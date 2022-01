Zwei Projekte, die sich in Chemnitz mit der Integration von Migrantinnen und Migranten befassen, sind von der Schließung bedroht. Die Sächsische Aufbaubank hatte die beiden Projekte bis zum Dezember 2022 finanziert hatte, zieht ihre Unterstützung zurück. Nun ist die Beratung der ausländischen Mitbürger in Chemnitz in Gefahr.