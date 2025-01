"Ich bin besessen von europäischen Kulturstädten, ich bin sozusagen ein Kulturhauptstadt-Junkie", gesteht Frederico Duarte. Der Chefredakteur der portugiesischen Zeitschrift für Design "Fazer" und Autor bei der internationalen Zeitschrift für Kultur "Electra". Wie er im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte, habe ihn dieses europäische Projekt nicht mehr losgelassen, seit seine Heimat Lissabon 1994 Kulturhauptstadt Europas war und er als Teenager die Veränderungen der Stadt miterlebt hat. Nach Kopenhagen, Stockholm, Lille, Paphos, Marseille und ganzen sieben von neun Kulturhauptstädten im Jahr 2000 ist Duarte nun nach Chemnitz gekommen.

Die lange industrielle Vergangenheit und die Tatsache, dass Chemnitz eine bedeutende und reiche Stadt in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts war, ist eine große Neuheit für mich. Frederico Duarte, Journalist aus Portugal

Vom äußersten Rand des Kontinents ist er nach Prag geflogen und von dort mit zwei Zügen angereist. Er ist einer von den 36 Journalistinnen und Journalisten ausländischer Medien, die über die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres berichten. Medienschaffende aus 13 Ländern waren bei der Eröffnung akkreditiert, unter anderem aus Litauen, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Slowenien und Deutschland. Rund 215 inländische Journalistinnen und Journalisten waren vor Ort. Bildrechte: MDR/Timur Vorkul

Kulturhauptstadt überzeugt mit Fokus auf Gemeinschaft

"Kulturhauptstädte werden manchmal mit neuer Infrastruktur, also dem Bau eines neuen Museums oder Kulturzentrums, in Verbindung gebracht. Das sehe ich in Chemnitz nicht und das finde ich auch gut so", erzählt der Journalist vor dem Hintergrund seiner reichen Kulturhauptstadt-Erfahrung. "Vielmehr geht es hier darum, die Zivilgesellschaft zu aktivieren und neue kulturelle Netzwerke zu bilden". Damit bezieht sich Duarte auf die vielen generationsübergreifenden Projekte oder solche, die Nachbarschaft und Zugehörigkeit stärken wollen.

"Freie Sachsen" sorgen für negative Überraschung

Auch Maja Derčar ist zum allerersten Mal in Chemnitz. Sie ist Deutschlandkorrespondentin des slowenischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Radiotelevizija Slovenija (RTV) und lebt seit 15 Monaten in Berlin. Im Zuge ihrer Berichterstattung über die Eröffnungsveranstaltungen in der Innenstadt ist sie unerwartet auf die rechtsextreme Demonstration der "Freien Sachsen" gestoßen. "Das waren Jungs, 14, 15 Jahre alt vielleicht. Das hat mich sehr negativ überrascht", gibt Derčar zu.

Bildrechte: MDR/Timur Vorkul

Aus Slowenien kenne sie das nicht. "Was wir in Deutschland sehen, ist ein sehr krasser Widerstand gegen Migration. Krass im negativen Sinn". Sie hat die Teilnehmenden der rechtsextremen Demonstration nach ihrer Motivation gefragt und vor allem, warum sie ausgerechnet am Tag der Eröffnung der Kulturhauptstadt demonstrieren. Sie habe jedoch keine Antworten bekommen.

Projekte mit Slowenien und Italien geplant