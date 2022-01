In dieser Dimension ja. Aber Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen sind inzwischen seit Jahren an der Tagesordnung im Wahlkreis und im Netz. Leider. In den letzten Monaten ist es noch einmal schlimmer geworden.

Die sogenannten Freien Sachsen, eine rechtsradikale Sammlungsbewegung, und ihre Freunde aus NPD und AfD, hetzen seit Langem intensiv. Auch im Wahlkampf wurde ich "begleitet", zum Beispiel bei Veranstaltungen. Wenn ich mir jetzt die Reaktionen im Netz anschaue, weiß ich, wo die geistigen Brandstifter und die Täter zu suchen sind. Im Übrigen finde ich die polizeiliche Einschätzung, die von "unbekannter Pyrotechnik" spricht, sagen wir einmal, eigenartig. Solche Schäden richtet kein legal zu erwerbendes Feuerwerk an. Hier hantieren Leute mit Sprengstoffen. Einschlägige Waffenfunde gibt es ja auch bereits in der Region. Ich erwarte hier deutlich mehr staatliche Härte!

Ich freue mich sehr über diese Unterstützung. Auch die parteiübergreifende. Demokraten müssen zusammenstehen, wenn die Demokratie in den Grundfesten angegriffen wird. Und genau diese Situation haben wir in den neuen Ländern, in Sachsen mehr, als in jedem anderen Bundesland.