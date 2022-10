Dafür, dass er anderen Ukrainern ganz offiziell beim Verlassen der russisch besetzten Gebiete geholfen hat, wurde Kostiantyn Velychko für mehr als 100 Tage eingesperrt. Durch medialen Druck kam er frei und lebt seitdem in Chemnitz. Die Technische Universität Chemnitz hat ihn zu einem Zeitzeugen-Gespräch zum Krieg in der Ukraine eingeladen. MDR SACHSEN hat mit Kostiantyn Velychko im Vorfeld der Veranstaltung gesprochen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ich habe ich ein Gefühl der Unsicherheit. Viele Leute sterben, auch gute Freunde, leiden und sterben. Und zweitens muss ich sagen, dass ich hier in Deutschland einiges gelernt habe darüber, wie die deutsche Öffentlichkeit tickt. Dass zum Beispiel nicht alle Leute hier hinter der Ukraine stehen. Viele meinen, dass Russland gar kein Aggressor gewesen ist und man die Ukraine vielleicht nicht so unterstützen muss. Das macht mir große Sorgen.

Ja. Ich und auch andere Leute um mich herum sind enttäuscht. Wir haben viele Verbindungen nach Russland, wir sind Nachbarn. Und so haben wir gedacht, so ein Konflikt hat keinen Sinn. Wir konnten nicht glauben, dass Putin imperiale Ambitionen hat. Niemand, den ich kenne, profitiert von diesem Krieg, auch in Russland nicht.