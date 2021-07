Nach der Vergewaltigung einer Joggerin in Chemnitz befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 39-Jährige werde beschuldigt, Ende Juni eine Frau auf einem Feldweg im Stadtteil Gablenz überfallen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bereits einige Wochen zuvor - am 6. Juni 2021 - hatte er laut Polizei die Frau auf dem Feldweg überfallen. Sie war an diesem Tag in den Abendstunden joggen, lief die Adelsbergstraße stadtauswärts und bog am Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Adelsberg nach rechts auf einen Feldweg in Richtung Wohngebiet Carl-von-Ossietzky-Straße ab. Auf diesem Feldweg habe der 39-Jährige aus dem hohen Gras kommend die Frau zu Boden gerissen. Sie konnte sich jedoch erfolgreich gegen den Übergriff wehren und flüchten.