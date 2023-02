Teilhabe Chemnitz: Jugendjury für Menschenrechte-Filmfestival nimmt Arbeit auf

Was sind eigentlich Menschenrechte? Muss man sich dafür bewerben und wann und wo werden sie verletzt? Mit diesen Fragen hat sich eine Gruppe Jugendlicher am Sonntag im Haus Arthur auf dem Kaßberg in Chemnitz befasst. Der Anlass: Die jungen Menschen stellen die Jury für das neue Perspektiven-Filmfestival im November, das das Thema Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Ihre Arbeit beginnt jedoch schon jetzt.