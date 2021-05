Förderzentrum Spatenstich für "Grünes Klassenzimmer" auf dem Terra-Nova-Campus in Chemnitz

Am Förderzentrum "Terra Nova Campus" in Chemnitz lernen seit fünf Jahren Kinder und Jugendliche - bald auch in einem "Grünen Klassenzimmer". Zum Auftakt des Projekts schaute Katarina Witt vorbei.