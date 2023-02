Nun hat Chemnitz nachgezogen, als erste Stadt in Südwestsachsen. Am Mittwoch ist auf dem Kaßberg das Katzencafé "Ciao Mau" eröffnet worden. Betreiberin Franziska Müller hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Die Einrichtung an der Ulmenstraße Ecke Agricolastraße verfügt über etwa 30 Sitzplätze und enorm viele Kratz-, Spiel-, Hangel-, Angel- und Lümmelplätze für die Katzen des Etablissements. Es sind fünf an der Zahl. Als MDR SACHSEN die Katzenlounge am Donnerstagnachmittag besuchte, war der Laden rappelvoll.