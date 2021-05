Zugleich betonte Tauber, dass die Bürgerinitiative der Stadt bereits vor längerer Zeit die Unwirtschaftlichkeit eines solchen Kraftwerks vorgerechnet habe. "Viele Holzkraftwerke in unserer Umgebung sind nicht wirtschaftlich. In Zwickau wird eins abgebaut, in Siebenlehn ist ein mit Fördermitteln gebautes Kraftwerk stillgelegt worden." Selbst eins Energie habe am Hauptstandort vor acht bis zehn Jahren auch ein Holzkraftwerk bauen wollen, was damals schon aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert sei. "Damals war es unwirtschaftlich. Jetzt haben wir es nach zehn Jahren noch einmal untersucht, heute ist es wieder unwirtschaftlich."