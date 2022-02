Die Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz haben bei Forschungen in ihrer grafischen Sammlung keine eindeutigen Fälle von NS-Raubkunst ausmachen können. Projektleiterin Jennifer Chrost hatte in den vergangenen zwei Jahren Zeichnungen, Grafiken und Bücher untersucht, die zwischen 1933 und 1945 in den Besitz der Sammlungen gelangt waren. Demnach wurden in dieser Zeit 377 Zeichnungen, 397 Grafiken und 36 Kunstmappen durch die Kunstsammlungen angekauft. Ein eindeutig unrechtmäßiger Erwerb - etwa weil die Notlage jüdischer Eigentümer direkt ausgenutzt worden wäre - ließ sich nach Ansicht Chrosts nicht nachweisen.