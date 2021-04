In einem elfstöckigen Plattenbau in Chemnitz hat es am Freitagabend gebrannt. 28 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Laut Polizei fingen in den Kellerabteilen des Gebäudes im Stadtteil Markersdorf mehrere Gegenstände Feuer. Es sei dabei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand.