Eine Stunde dauert der Theorie- und der Praxisteil zusammen - wer will, kann danach einen Kinderführerschein mit nach Hause nehmen. In der kleinen Fahrschule im Industriemuseum Chemnitz erklärt Museumspädagogin Virginia Frank die wichtigsten Verkehrszeichen. Und Regeln, wie: Was ist beim Einfahren in einen Kreisverkehr zu beachten? Was tun bei einem Zebrastreifen auf der Fahrbahn? Oder was ist der Unterschied zwischen Park- und Halteverbot?