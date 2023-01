Geburtenrückgang Chemnitz will fünf Kitas bis 2027 schließen

'In Chemnitz sinken die Geburtenzahlen seit 2017 kontinuierlich. Auch die Einwohnerzahl sinkt langsam. Daher werden in Zukunft auch weniger Plätze in den Kindertageseinrichtungen gebraucht, resümiert die Stadtverwaltung. Bis 2027 will die Stadt fünf Kitas schließen.