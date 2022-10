Einer der Beschuldigten in Chemnitz erlitt während des Einsatzes einen Kreislaufzusammenbruch, als er versuchte, Bilder und Videos mit kinderpornografischen Inhalten zu löschen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten den Lösch-Versuch verhindern.

An den Einsätzen am Freitag und Mittwoch waren knapp 350 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, unter anderem von der Dresdener und Chemnitzer Kriminalpolizei sowie der Sächsischen Bereitschaftspolizei.

Mandy Kürschner, Leiterin der Chemnitzer Kriminalpolizeiinspektion, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der beiden Einsatztage in Chemnitz: "Woche für Woche wird in unserem Fachkommissariat eine Vielzahl derartiger Fälle bekannt. Aber wir, im Speziellen die engagierten Kolleginnen und Kollegen in der oft nur schwer zu ertragenden Sachbearbeitung, nehmen diesen Kampf ohne Wenn und Aber an. Jeder Täter, der aus seiner sichergeglaubten Anonymität geholt werden kann, sowie jedes Kind, das durch unsere Arbeit geschützt wird, sind ein absoluter Gewinn und hochmotivierend." Angesichts enormer Fallzahlen bezüglich des Erwerbs, Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie sowie des oft damit einhergehenden Missbrauchs von Kindern werde die Polizei weiter am Ball bleiben, so Kürschner. "Derartige komplexe Einsätze werden neben den alltäglichen Durchsuchungsmaßnahmen auch zukünftig stattfinden."