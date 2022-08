Unbekannte Klimaschützer haben am Mittwoch auf der Internetplattform "indymedia.org" einen Videoclip veröffentlicht, der zum Abbau von Verkehrsschildern an der Autobahn aufruft. Das Material enthält Handlungsanweisungen, wie Verkehrsschilder entfernt werden können, die Tempolimits aufheben. Das Video mit dem Titel "Do it yourself Tempolimit" ist zumindest teilweise an der Autobahn 4 bei Chemnitz an der Anschlussstelle Chemnitz Glösa gedreht worden. Gezeigt werden auch Personen, die mit Werkzeug ein Schild abmontieren und beschädigen.